НКРЕКП выявила факты нарушения законодательства "ДТЭК Западэнерго" в "энергоострове" Бурштына

НКРЕКП выявила факты нарушения законодательства по защите экономической конкуренции со стороны группы компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам мониторинга деятельности субъектов хозяйствования - участников оптового рынка электроэнергии пришла к выводам, что в течение первых трех месяцев после введения в Украине новой модели рынка электрической энергии возрос дефицит предложений электрической энергии на рынках "на сутки вперед" и на "внутрішньодобовому".

По информации участников рынка, отдельные трейдеры (поставщики), входящих в состав вертикально интегрированных компаний или причастных к их хозяйственной деятельности, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электрической энергии из государств – сторон Энергетического Сообщества, в частности со стороны Словакии.

Речь идет о деятельности компании АО "ДТЭК Западэнерго" и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского "энергоострова", в результате которой в период с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного пересечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными.

При этом, одновременно компания АО "ДТЭК Западэнерго" в июле – сентябре 2019 года уменьшала объемы продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке", что заставляло поставщиков и их потребителей получать электроэнергию на балансирующем рынке по более высокой цене.

В связи с этим Антимонопольный комитет Украины 4 октября 2019 года открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в пределах торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90 процентов от общего объема электроэнергии в этой зоне.

Одной из основных задач НКРЕКП является создание эффективных и конкурентных рынков, обеспечение соблюдения баланса интересов потребителей, производителей и естественных монополий, в том числе обеспечения надлежащего функционирования региональных (международных) рынков в рамках Энергетического Сообщества.

С целью устранения препятствий и ограничений для торговли электрической энергией между участниками такого рынка в зоне Бурштынского "энергоострова" на границе Украины и Словакии НКРЕКП официально обратилась к оператору системы передачи электроэнергии Словакии – компании SEPS, Правительства Словакии для выяснения технических вопросов относительно участников аукционов межгосударственного сечения со стороны Словакии и объективной оценки сложившейся ситуации с блокированием поставок импорта электроэнергии в Украину.

По результатам анализа предоставленной информации и мониторинга рынков, а также учитывая нормы Регламента (ЕС) №714/2009 Европейского парламента и Рады от 13 июля 2009 года "Об условиях доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией" относительно полномочий национальных регулирующих органов в части возможности наложения общих ограничений или ограничений для отдельной компании на основе доминирования на рынке электрической энергии, НКРЕКП предложит урегулировать вопрос путем: