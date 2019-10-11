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      НКРЕКП виявила факти порушення законодавства "ДТЕК Західенерго" на "енергоострові" Бурштина

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      ДТЕК Західенерго
      ДТЕК Західенерго / firtka.if.ua

      НКРЕКП виявила факти порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції з боку групи компаній АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському "енергоострові".

      Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за результатами моніторингу діяльності суб’єктів господарювання - учасників оптового ринку електроенергії дійшла висновків, що протягом перших трьох місяців після запровадження в Україні нової моделі ринку електричної енергії зріс дефіцит пропозицій електричної енергії на ринках "на добу наперед" та на "внутрішньодобовому".

      За інформацією учасників ринку, окремі трейдери (постачальники), що входять до складу вертикально інтегрованих компаній або причетних до їх господарської діяльності, використовуючи монопольне становище, своїми діями блокують можливість імпорту електричної енергії з держав – сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема з боку Словаччини.

      Йдеться про діяльність компанії АТ "ДТЕК Західенерго" та пов’язаних з нею трейдерів у торгівельній зоні Бурштинського "енергоострову", в результаті якої у період з липня по вересень 2019 року були викуплені потужності міждержавного перетину з української сторони, залишились вільними потужності зі сторони Словаччини, а обсяги імпорту електроенергії в цю зону з боку Словаччини були незначними.

      При цьому, одночасно компанія АТ "ДТЕК Західенерго" у липні – вересні 2019 року зменшувала обсяги продажів електроенергії на ринку "на добу наперед" та на "внутрішньодобовому ринку", що змушувало постачальників та їх споживачів отримувати електроенергію на балансуючому ринку за більш високою ціною.

      У зв’язку з цим Антимонопольний комітет України 4 жовтня 2019 року відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем АТ "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову", оскільки компанія виробляє близько 90 відсотків від загального обсягу електроенергії у цій зоні.

      Одним з основних завдань НКРЕКП є створення ефективних та конкурентних ринків, забезпечення дотримання балансу інтересів споживачів, виробників та природних монополій, в тому числі забезпечення належного функціонування регіональних (міжнародних) ринків в рамках Енергетичного Співтовариства.

      З метою усунення перешкод та обмежень для торгівлі електричною енергією між учасниками такого ринку в зоні Бурштинського "енергоострову" на кордоні України та Словаччини НКРЕКП офіційно звернулася до оператора системи передачі електроенергії Словаччини – компанії SEPS, Уряду Словаччини для з’ясування технічних питань щодо учасників аукціонів міждержавного перетину з боку Словаччини та об’єктивної оцінки ситуації, що склалася з блокуванням постачання імпорту електроенергії в Україну.

      За результатами аналізу наданої інформації та моніторингу ринків, а також ураховуючи норми Регламенту (ЄС) №714/2009 Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 року "Про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією" щодо повноважень національних регулюючих органів у частині можливості накладання загальних обмежень чи обмежень для окремої компанії на основі домінування на ринку електричної енергії, НКРЕКП запропонує врегулювати питання шляхом:

      • встановлення обмеження стосовно можливості отримувати право на доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів за результатами аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за кожним міждержавним перетином та напрямом;
      • запровадження штрафних санкцій для учасників ринку, які отримали право на доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів за результатами добових аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за кожним міждержавним перетином та напрямом, та не забезпечили їх використання.
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      Теги: Новини України Бурштин Енергетика АМКУ
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