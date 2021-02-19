Концентрация на энергетическом рынке Украины является высокой, и свидетельствует о низкой конкуренции и угрозе монополизации. Об этом говорится в отчете НКРЭКУ по функционированию рынка электрической энергии в третьем квартале 2020 года, обнародованном на сайте ведомства.

НКРЭКУ подсчитало что индекс Герфиндаля-Хиршмана на рынке электроэнергии в двух торговых зонах (ОЭС и Бурштынский энергоостров) составил 2 388. Этот индекс позволяет оценить концентрацию определенных субъектов хозяйствования на рынке и измеряется от 0 до 10 000. Низким уровнем (высокая конкуренция) считается показатель от нуля до тысячи, средний уровень концентрации – до 1 800. Все что больше свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка с низкой конкуренцией и угрозой монополизации.

Наибольшую долю на рынке по объему продаж электрической энергии в разрезе владельцев занимали: группа компаний государственной собственности, управление которыми осуществляет Минэнерго, – 34%, группа компаний ДТЭК – 25% и группа компаний государственной собственности, управление которыми осуществляет КМУ – 23%.

При этом ситуация в Бурштынском энергоострове еще более угрожающая с точки зрения конкуренции. Здесь индекс Г-Ш по подсчетам НКРЭКУ в третьем квартале достиг пикового значения 8 855. Это благодаря монопольному положению компании Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго", которая имела 79% по объему отпуска энергии в этой торговой зоне. Калужская теплоцентраль имела 7%, еще у нескольких производителей "зеленой" энергии было меньше 2% у каждого.

По данным НКРЭКУ с середины 2019 года доля ДТЭК на рынке "зеленой" генерации оставалась крупнейшей и колебалась от 19 до 36%. Далее с показателями менее десяти процентов идут китайская группа CNBM и другие компании.

На розничном рынке поставок энергии бытовых потребителей НКРЭКУ также фиксировала среднюю и высокую концентрацию, которая снижалась только когда по разным причинам падала доля ДТЭКа: