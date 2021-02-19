НКРЕКП офіційно засвідчила загрозу монополізації на ринку електроенергії та домінування ДТЕК
Концентрація на енергетичному ринку України є високою, та свідчить про низьку конкуренцію та загрозу монополізації. Про це йдеться у звіті НКРЕКП щодо функціонування ринку електричної енергії у третьому кварталі 2020 року, оприлюдненому на сайті відомства.
Джерело:сайт НКРЕКП
НКРЕКП підрахувало що Герфіндаля-Хіршмана на ринку електроенергії у двох торгових зонах (ОЕС та Бурштинський енергоострів) становив 2 388. Цей індекс дозволяє оцінити концентрацію певних суб'єктів господарювання на ринку та вимірюється від 0 до 10 000. Низьким рівнем (висока конкуренція) вважається показник від нуля до тисячі, середній рівень концентрації – до 1 800. Все що більше свідчить про високий рівень концентрації ринку з низькою конкуренцією та загрозою монополізації.
Найбільшу частку на ринку за обсягом продажу електричної енергії в розрізі власників займали: група компаній державної власності, управління якими здійснює Міненерго, – 34%, група компаній ДТЕК – 25 % та група компаній державної власності, управління якими здійснює КМУ – 23%.
При цьому ситуація у Бурштинському енергоострові ще більш загрозлива з точки зору конкуренції. Тут індекс Г-Ш за підрахунками НКРЕКП у третьому кварталі досяг пікового значення 8 855. Це завдяки монопольному становищу компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Західенерго", яке мало 79% за обсягом відпуску енергії в цій торговій зоні. Калуська теплоцентраль мала 7%, ще кілька виробників "зеленої" енергії мали менше ніж 2% кожен.
За даними НКРЕКП з середини 2019 року частка ДТЕК на ринку "зеленої" генерації залишалась найбільшою і коливалась від 19 до 36%. Далі з показниками менше десяти відсотків йдуть китайська група CNBM та інші компанії.
На роздрібному ринку постачання енергії непобутовим споживачам НКРЕКП також фіксувала середню та високу концентрацію, яка знижувалась тільки коли з різних причин падала частка ДТЕКу:
|Квартал
|Індекс Герфіндаля-Хіршмана
|Частки ринку у розрізі власників груп, %
|2019 I
|2400
|ДТЕК 41,3, Енергопоставка 10,8, Енерго збут транс 5,7
|2019 II
|1830
|ДТЕК 39,8, Енергопоставка 12,1, Енерго збут транс 6,5
|2019 ІІІ
|2175
|ДТЕК 43,8, Енергопоставка 8,8, Енерго збут транс 8,1
|2019 IV
|1671
|ДТЕК 37,6, Енергопоставка 11,2, Енерго збут транс 7,5
|2020 I
|1715
|ДТЕК 39,3, Енергопоставка 11,4, Енерго збут транс 7,2
|2020 II
|1915
|ДТЕК 41,3, Енергопоставка 10,8, Енерго збут транс 5,7
|2020 III
|1512
|ДТЕК 36,0, Енергопоставка 9,7, Енерго Збут транс 6,2
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