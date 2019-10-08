Нобелевская премия по физике-2019: известны имена лауреатов
В Швеции объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике в 2019 году. Ее получили Джеймс Пибльз и астронавты Мишель Майор и Дидье Кело.
За что присудили премию?
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Нобелевскую премию по физике присудили сразу трем людям. Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.
В частности, наградой отметили Джеймса Пиблза – "за теоретические открытия в физической космологии".
Также престижную награду получили астронавты Мишель Майор и Дидье Келоз "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты – в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 – рядом с обычной звездой.
За четверть века число открытых экзопланет перевалило за четыре тысячи.
Лауреаты Нобелевской премии по физике Мишель Майор и Дидье Келоз исследовали нашу домашнюю галактику – Млечный Путь, ища неведомые миры. В 1995 году они совершили первое открытие планеты вне нашей Солнечной системы. Это была экзопланета, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа 51 Пегаса,
– говорится на официальной странице Нобелевской премии в твиттере.
Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля.
Сумма каждой премии в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2018 году? Тогда самую престижную премию в области физики получили ученые Артур Ёшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд. Награду им вручили за "прорывные достижения в области лазерной физики". В частности, один из ученых получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах.