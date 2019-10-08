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      Нобелевская премия по физике-2019: известны имена лауреатов

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      Нобелевская премия по физике 2019 – лауреаты по физике
      В Швеции вручили Нобелевскую премию по физике / Иллюстративное фото

      В Швеции объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике в 2019 году. Ее получили Джеймс Пибльз и астронавты Мишель Майор и Дидье Кело.

      За что присудили премию?

      К теме: Нобелевская премия по медицине 2019: кто ее получил

      Нобелевскую премию по физике присудили сразу трем людям. Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.

      В частности, наградой отметили Джеймса Пиблза – "за теоретические открытия в физической космологии".

      Также престижную награду получили астронавты Мишель Майор и Дидье Келоз "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты – в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 – рядом с обычной звездой.

      За четверть века число открытых экзопланет перевалило за четыре тысячи.

      Лауреаты Нобелевской премии по физике Мишель Майор и Дидье Келоз исследовали нашу домашнюю галактику – Млечный Путь, ища неведомые миры. В 1995 году они совершили первое открытие планеты вне нашей Солнечной системы. Это была экзопланета, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа 51 Пегаса,
      – говорится на официальной странице Нобелевской премии в твиттере.

      Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля.

      Сумма каждой премии в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

      Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2018 году? Тогда самую престижную премию в области физики получили ученые Артур Ёшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд. Награду им вручили за "прорывные достижения в области лазерной физики". В частности, один из ученых получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах.

      blog_ava
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      сегодня
      2009
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Швеция Нобелевская премия
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