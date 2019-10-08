Нобелевская премия по физике-2019: известны имена лауреатов

В Швеции объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике в 2019 году. Ее получили Джеймс Пибльз и астронавты Мишель Майор и Дидье Кело.

За что присудили премию?

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Нобелевскую премию по физике присудили сразу трем людям. Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.

В частности, наградой отметили Джеймса Пиблза – "за теоретические открытия в физической космологии".

Также престижную награду получили астронавты Мишель Майор и Дидье Келоз "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты – в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 – рядом с обычной звездой.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

За четверть века число открытых экзопланет перевалило за четыре тысячи.

Лауреаты Нобелевской премии по физике Мишель Майор и Дидье Келоз исследовали нашу домашнюю галактику – Млечный Путь, ища неведомые миры. В 1995 году они совершили первое открытие планеты вне нашей Солнечной системы. Это была экзопланета, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа 51 Пегаса,

– говорится на официальной странице Нобелевской премии в твиттере.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой премии в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

This year’s Physics Laureates Michel Mayor and Didier Queloz have explored our home galaxy, the Milky Way, looking for unknown worlds. In 1995, they made the first discovery of a planet outside our solar system, an exoplanet, orbiting a solar-type star, 51 Pegasi.#NobelPrize pic.twitter.com/XAZ1CZD40m — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2018 году? Тогда самую престижную премию в области физики получили ученые Артур Ёшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд. Награду им вручили за "прорывные достижения в области лазерной физики". В частности, один из ученых получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах.