Нобелівська премія з фізики-2019: відомі імена лауреатів

У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з фізики у 2019 році. Її отримали Джеймс Піблз та астронавти Мішель Майор і Дідьє Кело.

За що присудили премію?

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Нобелівську премію з фізики присудили відразу трьом людям. Вчені отримають нагороду за роботи в області астрономії та астрофізики.

Зокрема, нагородою відзначили Джеймса Піблза – "за теоретичні відкриття у фізичній космології".

Також престижну нагороду отримали астронавти Мішель Майор та Дідьє Келоз "за виявлення екзопланети, яка оберталася навколо зірки сонячного типу". Вони відкрили перші відомі екзопланети – в 1992 році поряд з нейтронною зіркою, в 1995 – поруч зі звичайною зіркою.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

За чверть століття число відкритих екзопланет перевалила за чотири тисячі.

Цьогорічні лауреати Нобелівської премії з фізики Мішель Майор та Дідьє Келоз дослідили нашу "домашню" галактику – Чумацький Шлях, шукаючи невідомі світи. У 1995 році вони здійснили перше відкриття планети поза нашою Сонячною системою. Це була екзопланета, що оберталася навколо зірки сонячного типу, – 51 Пегаса,

– мовиться на офіційній сторінці Нобелівської премії у твіттері.

Церемонія нагородження лауреатів пройде у Стокгольмі 10 грудня, в день смерті шведського підприємця та відкривача Альфреда Нобеля.

Сума кожного премії в цьому році становить 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США).

Що таке екзопланета? Це планета, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, але не навколо Сонця. Станом на 2015 рік достеменно встановлене існування 1900 екзопланет у 1202 планетних системах.

Що відомо про відкриття Майора і Кело?

Мішель Майор та Дідьє Кело за допомогою надточного спектрометра на 1,93-метровому телескопі Обсерваторії Верхнього Провансу у Франції виміряти променеві швидкості майже сотні зірок до 8-ої зоряної величини. Почавши у вересні 1994 року спостереження зорі 51 Пегаса, швейцарці зафіксували рух майже в 60 метрів на секунду з дуже коротким періодом – всього 4,23 доби: планета, що його викликає, нагадує Юпітер, але перебуває поряд зі світилом.

6 жовтня 1995 року вони оголосили про перше підтверджене виявлення екзопланети, що обертається навколо зірки Беллерофонт.

This year’s Physics Laureates Michel Mayor and Didier Queloz have explored our home galaxy, the Milky Way, looking for unknown worlds. In 1995, they made the first discovery of a planet outside our solar system, an exoplanet, orbiting a solar-type star, 51 Pegasi.#NobelPrize pic.twitter.com/XAZ1CZD40m — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Хто отримав Нобелівську премію з фізики у 2018 році?Тоді найпрестижнішу премію в сфері фізики отримали науковці Артур Ешкін, Жерар Муру та Донна Стрікленд. Нагороду їм вручили за "проривні досягнення у сфері лазерної фізики". Зокрема, один зі вчених отримав премію за оптичні пінцети та їхнє використання у біологічних системах.