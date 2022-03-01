Известно, что 28 февраля вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом. Трех пострадавших до сих пор спасают медики. Об этом заявила Наталья Баласинович 28 февраля, сообщает 24 канал.

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Удалось спасти трех человек. О жертвах говорить рано, потому что еще даже не начали убирать завалы. Ведь на протяжении всей ночи были ракетные обстрелы,

– говорит мэр Василькова.

Баласинович также отметила, что ГСЧС работает в условиях военного положения, поэтому пожары тушить очень сложно. Она обратилась к людям, чтобы те постарались понять ситуацию и сохранять спокойствие.

Обращение Натальи Баласинович: смотрите видео

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