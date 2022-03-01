Пострадавших госпитализировали. Об этом заявила госпожа мэр города Наталья Баласинович. Она призвала людей находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Заметьте Может прикрыть метки диверсантов: в первый день весны Киев припорошило снегом

Это – страшное горе. У меня нет слов,

– призналась Баласинович.

Также она сообщила информацию, полученную от соседней общины. В поселке Калиновка российская ракета разрушила 3 частных дома. Информации о жертвах пока нет.

Вечером 28 февраля Россия совершила авианалеты на Киевщину. В эпицентре оказались Бровары, Васильков и Белая Церковь.