Пострадавших госпитализировали. Об этом заявила госпожа мэр города Наталья Баласинович. Она призвала людей находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.
Заметьте Может прикрыть метки диверсантов: в первый день весны Киев припорошило снегом
Это – страшное горе. У меня нет слов,
– призналась Баласинович.
Также она сообщила информацию, полученную от соседней общины. В поселке Калиновка российская ракета разрушила 3 частных дома. Информации о жертвах пока нет.
Вечером 28 февраля Россия совершила авианалеты на Киевщину. В эпицентре оказались Бровары, Васильков и Белая Церковь.
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