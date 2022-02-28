О том, где оккупанты нанесли удары на Киевщине, сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Авианалет на Бровары. По предварительным данным – 5 раненых. Один человек, к сожалению, погиб.

Васильков – ракетный удар. Данные о пострадавших уточняются.

Белая Церковь – попадание ракет, улица Коновальца. Разрушено общежитие. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция уже идет, работает ГСЧС. Уже спасли двоих жителей.

Достойно внимания Если Путин хочет совершить самоубийство, пусть подражает чуваку в Берлине в 45-м, – Украина в ООН

Кроме того, он рассказал, что замечено передвижение техники врага в следующих направлениях: Бучанский район – Макаровская община – село Копылов. А в Фастове на блок-посте Кадлубица идет бой. Вероятно, с диверсионной группой.

Взамен опроверг информацию о высадке десанта.

Следовательно, Алексей Кулеба попросил каждого жителя региона оставаться в безопасных местах – в укрытии.