Ребенок вышел из дома примерно в 21:00. Ее родители не знали, куда она могла пойти.

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Ребенка искали всю ночь

В Залещицкое отделения полиции примерно в 23:30 обратились за помощью обеспокоенные родители.

Они рассказали, что около 21:00 их маленькая дочь вышла из дома в селе Буряковка и пошла в неизвестном направлении.

Последний раз ее видели в центре села.

Поиски ребенка продолжались всю ночь.

Правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты и обходили каждый двор.

Девочку нашли в кукурузном поле примерно в 12:00 28 июня.

К счастью, с ребенком все в порядке.

Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу.

Заметьте! В Киеве 27 июня из двора дома исчез 5-летний мальчик. Правоохранители также искали его всю ночь. К счастью, ребенка удалось найти. Он заехал на самокате в поле в Голосеевском районе.



На Тернопольщине исчезла девочка / Фото МВД Украины