Ребенок вышел из дома примерно в 21:00. Ее родители не знали, куда она могла пойти.

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Ребенка искали всю ночь

  • В Залещицкое отделения полиции примерно в 23:30 обратились за помощью обеспокоенные родители.
  • Они рассказали, что около 21:00 их маленькая дочь вышла из дома в селе Буряковка и пошла в неизвестном направлении.
  • Последний раз ее видели в центре села.
  • Поиски ребенка продолжались всю ночь.
  • Правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты и обходили каждый двор.
  • Девочку нашли в кукурузном поле примерно в 12:00 28 июня.
  • К счастью, с ребенком все в порядке.
  • Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу.

Ночувала на кукурудзяному полі: на Тернопільщині усю ніч шукали маленьку дівчинку
На Тернопольщине исчезла девочка / Фото МВД Украины