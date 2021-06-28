Ребенок вышел из дома примерно в 21:00. Ее родители не знали, куда она могла пойти.
К теме Ехал на ВНО – попал в отель: на Буковине разыскали пропавшего парня
Ребенка искали всю ночь
- В Залещицкое отделения полиции примерно в 23:30 обратились за помощью обеспокоенные родители.
- Они рассказали, что около 21:00 их маленькая дочь вышла из дома в селе Буряковка и пошла в неизвестном направлении.
- Последний раз ее видели в центре села.
- Поиски ребенка продолжались всю ночь.
- Правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты и обходили каждый двор.
- Девочку нашли в кукурузном поле примерно в 12:00 28 июня.
- К счастью, с ребенком все в порядке.
- Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу.
На Тернопольщине исчезла девочка / Фото МВД Украины