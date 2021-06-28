Ночувала на кукурудзяному полі: на Тернопільщині усю ніч шукали маленьку дівчинку

Дитина вийшла з дому приблизно о 21:00. Її батьки не знали, куди вона могла піти.

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Дитину шукали усю ніч

У Заліщицьке відділення поліції приблизно о 23:30 звернулись за допомогою стурбовані батьки.

Вони розповіли, що близько 21:00 їхня маленька донька вийшла з дому в селі Буряківка і пішла в невідомому напрямку.

Востаннє її бачили в центрі села.

Пошуки дитини тривали всю ніч.

Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти та обходили кожний двір.

Дівчинку знайшли у кукурудзяному полі приблизно о 12:00 28 червня.

На щастя, з дитиною все гаразд.

Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.

Зауважте! У Києві 27 червня з подвір'я будинку зник 5-річний хлопчик. Правоохоронці також шукали його усю ніч. На щастя, дитину вдалось знайти. Він заїхав на самокаті у поле в Голосіївському районі.



На Тернопільщині зникла дівчинка / Фото МВС України