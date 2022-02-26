Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграмме написал о ситуации в области за последнюю ночь. В частности, он отметил, что диверсанты повредили инфраструктуру в области.

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В области фиксируют случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов, а также другой критически важной инфраструктуры.

Олег Синегубов сообщает, что ремонтные бригады уже занимаются аварийными работами. И несмотря на то, что обстрелы все еще продолжаются, в области делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения, причиненные оккупантами.

Он также отметил, что выходить из укрытий все еще опасно. К сожалению, ожидается массивный обстрел украинских позиций из вражеской артиллерии, а также самолеты.

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