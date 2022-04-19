К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие.

– написал Вилкул.

В результате обстрелов произошли разрушения частных домов и многоквартирного сектора.

О ночных обстрелах рассказал также председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко . Он отметил, что оккупанты обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Жертв нет.