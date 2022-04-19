На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вночі орки масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші,

– написав Вілкул.

Внаслідок обстрілів сталися руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора.

Про нічні обстріли розповів також голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що окупанти обстріляли з "Градів" Зеленодольську громаду. Жертв немає.