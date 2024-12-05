В ночь с 4 на 5 декабря 2024 года, начиная с 20:00, российские войска нанесли массированный удар с территории Ростовской Орловской и Курской областей России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как ночью отработала ПВО

По состоянию на 08:30 утра Воздушные силы и подразделения Сил обороны Украины с помощью зенитных ракет, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбили 30 вражеских дронов в разных регионах.

Поражения зафиксированы в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Еще 12 беспилотников локально потеряно, а один покинул воздушное пространство Украины в направлении Беларуси.