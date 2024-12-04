Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.

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Потребности Украины по ПВО

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига проинформировал партнеров Североатлантического альянса о конкретных потребностях Украины в 20 системах.

Указывается, что сейчас идет работа над тем, чтобы обеспечить их поставки до конца года.

Добавим, что известно, что Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на 12 декабря в ответ на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности", – подчеркнули в МИД.