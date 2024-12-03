Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает 24 Канал.

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Воздушный щит Украины

Президент Зеленский сообщил, что сегодня 3 декабря из зарубежных командировок вернулся министр обороны Украины Рустем Умеров. Он докладывал и о новых договоренностях, и по реализации предыдущих, особенно по противовоздушной обороне.

По словам гаранта, Украина ожидает в декабре системы от нескольких партнеров.

Плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без какого-либо промедления,

– сообщил президент.

Добавим, что в обращении лидер Украины также рассказал, что в начале дня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на фронте, а также обозначил основные задачи, которые надо реализовать сейчас, и сложности на передовой. Глава государства отметил, что Донецкие направления требуют существенного усиления. И это касается, в частности, поставки оружия от партнеров. Подробности читайте в материале 24 Канала.

