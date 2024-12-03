Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины за 3 декабря 2024 года.

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Что сказал Зеленский о фронте

Владимир Зеленский рассказал, что в начале дня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на фронте, а также очертил основные задачи, которые надо реализовать сейчас, и сложности на передовой.

Донецкие направления требуют существенного усиления. И это касается, в частности, поставки оружия от партнеров – это прямая зависимость,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, чем больше огневая сила нашей армии, чем больше у нас технологических возможностей, тем больше наше государство сможет уничтожить российского наступательного потенциала и защитить жизни наших воинов.

"И по этому поводу подробно говорим с партнерами. И работаем сами – увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности", – отметил украинский лидер.

К слову, аналитики DeepState в обновлении своей карты боевых действий ночью 3 декабря сообщали, что российские войска продвинулись в районах Старых Тернов, Курахово, Кругляковки и Пушкино. Соответствующие три населенных пункта расположены в Донецкой области, а еще один – в Харьковской области.