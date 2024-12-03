Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также обновили карту боевых действий по состоянию на 2 декабря.

Важно Россияне продвигаются в Курахово и на Днепропетровщину: как изменилась линия фронта за неделю

Где россияне имели успех

В DeepState сообщили, что по состоянию на 2 декабря российская армия продвинулась в районах 4 населенных пунктов. Говорится о:

Старые Терны (Донецкая область Покровский район),

Курахово (Донецкая область Покровский район),

Кругляковка (Харьковская область, Купянский район),

Пушкино (Донецкая область Покровский район).

Так, в течение суток оккупанты имели успех у Старых Тернов.

Боевые действия возле Старых Тернов: смотрите на карте

Также враг имеет успех в Курахово. На обновленных картах видно, что российская армия продвигается вглубь города.

Бои в Курахово: смотрите на карте

Оккупанты не оставляют боевых действий на Харьковщине. Так, враг не отказался от своих планов и сейчас имеет продвижение в селе на реке Оскол.

Бои возле Кругляковки: смотрите на карте

Вблизи села Пушкино Донецкой области враг также имел успех и продвинулся вглубь украинских территорий.

Бои в Донецкой области: смотрите на карте

Также аналитики сообщили, что сейчас уточнили линию соприкосновения у Нового Комара.

Россияне не оставляют атак: смотрите на карте

Ранее стало известно о колоссальных потерях России в боях за Торецк. Так, по приблизительным данным, враг еженедельно теряет около 500 солдат.