Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также обновили карту боевых действий по состоянию на 2 декабря.
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Где россияне имели успех
В DeepState сообщили, что по состоянию на 2 декабря российская армия продвинулась в районах 4 населенных пунктов. Говорится о:
- Старые Терны (Донецкая область Покровский район),
- Курахово (Донецкая область Покровский район),
- Кругляковка (Харьковская область, Купянский район),
- Пушкино (Донецкая область Покровский район).
Так, в течение суток оккупанты имели успех у Старых Тернов.
Боевые действия возле Старых Тернов: смотрите на карте
Также враг имеет успех в Курахово. На обновленных картах видно, что российская армия продвигается вглубь города.
Бои в Курахово: смотрите на карте
Оккупанты не оставляют боевых действий на Харьковщине. Так, враг не отказался от своих планов и сейчас имеет продвижение в селе на реке Оскол.
Бои возле Кругляковки: смотрите на карте
Вблизи села Пушкино Донецкой области враг также имел успех и продвинулся вглубь украинских территорий.
Бои в Донецкой области: смотрите на карте
Также аналитики сообщили, что сейчас уточнили линию соприкосновения у Нового Комара.
Россияне не оставляют атак: смотрите на карте
Ранее стало известно о колоссальных потерях России в боях за Торецк. Так, по приблизительным данным, враг еженедельно теряет около 500 солдат.