Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України за 3 грудня 2024 року.

До теми Спроба прориву провалилася: українські військові розбили техніку окупантів під Кураховим

Що сказав Зеленський про фронт

Володимир Зеленський розповів, що на початку дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому щодо ситуації на фронті, а також окреслив основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій.

Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність,

– зазначив глава держави.

Він підкреслив, що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше наша держава зможе знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів.

"І щодо цього детально говоримо з партнерами. І працюємо самі – збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності", – зауважив український лідер.

До слова, аналітики DeepState в оновленні своєї мапи бойових дій вночі 3 грудня повідомляли, що російські війська просунулися в районах Старих Тернів, Курахового, Кругляківки та Пушкіне. Відповідні три населені пункти розташовані у Донецькій області, а ще один – у Харківській області.