Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

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Повітряний щит України

Президент Зеленський повідомив, що сьогодні 3 грудня із закордонних відряджень повернувся міністр оборони України Рустем Умєров. Він доповідав і щодо нових домовленостей, і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони.

За словами гаранта, Україна очікує в грудні системи від кількох партнерів.

Плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання,

– повідомив президент.

Додамо, що в зверненні лідер України також розповів, що на початку дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому щодо ситуації на фронті, а також окреслив основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Глава держави наголосив, що Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів. Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.

