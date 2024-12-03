Центральною темою стане допомога Україні у війні проти Росії, включаючи системи ППО. Детальніше 24 Каналу розповів політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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Що корисного може отримати Україна від зустрічі глав МЗС НАТО

Востаннє зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбулася наприкінці листопада. Тоді Україна по відеозв'язку інформувала партнерів щодо удару по Дніпру балістичною ракетою "Орешник". Глави МЗС висловили підтримку Києву та засудили дії російського диктатора Владіміра Путіна.

Це один з інструментів, яким можемо користуватися. Тобто можемо скликати їх тоді, коли виникає в цьому потреба. Здається, це лише про слова, але ні, це все одно і про процедури, і про результати. Трибуни такого сенсу потрібні обов'язково, вони вже своїм існуванням все-таки грають нам на користь,

– наголосив політолог.

Втім, на зустрічі 3 – 4 грудня Україна, найімовірніше, не отримає рекомендацій надати запрошення про вступ у НАТО. Хоча до цього все йде. Натомість міністри закордонних справ обговорять надання військової допомоги, включаючи засоби протиповітряної оборони.

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Те, що у них обережна позиція, не є якоюсь новиною. Олег Лісний покладає певні позитивні сподівання на очільника НАТО Марка Рютте, який останнім часом проактивно поводиться щодо України. Політолог сподівається, що він зможе запустити цей механізм у всьому Альянсі. Якщо не на всю потужність, то хоч трохи більше, ніж було раніше.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни, яку розпочала Росія. А окуповані території можна повернути "дипломатичними шляхами".