Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства закордонних справ України.
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Потреби України щодо ППО
Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга поінформував партнерів Північноатлантичного альянсу щодо конкретних потреб України в 20 системах.
Вказується, що зараз триває робота над тим, щоб забезпечити їх постачання до кінця року.
ДОдамо, що відомо, що Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ на 12 грудня у відповідь на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.
"Російські удари по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці", – підкреслили в МЗС.