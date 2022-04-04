Представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о ночной атаке российских захватчиков на Одессу.
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Россияне обстреляли Одессу
Одесса. Ночью (4 апреля – 24 канал) был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов,
– отметил Братчук.
Он добавил, что дальнейшая информация уточняется.
Напомним, в прошлый раз оккупанты атаковали Одессу утром 3 апреля. В результате обстрела в некоторых районах города вспыхнули пожары. Часть ракет сбила система противовоздушной обороны.
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