Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про нічну атаку російських загарбників на Одесу.
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Росіяни обстріляли Одесу
Одеса. Вночі (4 квітня – 24 канал) було завдано рашистського ракетного удару по одному з об'єктів,
– зазначив Братчук.
Він додав, що подальша інформація уточнюється.
Нагадаємо, попередній раз окупанти атакували Одесу вранці 3 квітня. Внаслідок обстрілу в деяких районах міста спалахнули пожежі. Частину ракет збила система протиповітряної оборони.
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