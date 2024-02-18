В результате российской атаки на Полтавщину вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава ОГА.
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Что известно о ночной атаке России на Полтавщину
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область. Агрессор нанес удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района.
Это вызвало пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших,
– отметил председатель ОВА Филипп Пронин.