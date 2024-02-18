Россияне применили БпЛА и ракеты. Вечером 17 февраля около восьми вечера обстреляли Славянск и Краматорск. Сейчас в городах продолжается спасательная операция, ведь под завалами есть люди. В Краматорске из-под завалов достали тела уже двух погибших.

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Как проходит ночь на 18 февраля в Украине

Воздушные силы сразу предупредили об угрозе от ударных дронов. В то же время сохранялась ракетная опасность. Что важно, ситуация стремительно менялась и в ряде областей давали отбои, а через несколько минут была новая опасность и снова звучали сирены.

Первые дроны появились в Донецкой области и двигались на Днепропетровщину. Над Павлоградским районом Днепропетровской области ПВО сбила беспилотник – этот взрыв услышали в Днепре.

Около десяти вечера дроны летели на Харьковщину, впоследствии добрались Сумской и Полтавской областей. В дальнейшем полетели на Черниговщину.

В Харькове прогремели взрывы, а затем и в Полтаве. Пока нет официальной информации по этому поводу.

Новые группы БпЛА заходили из Сумской области – предположительно, их запускали из Курска.

По дронам отбой тревоги дали в 2:13, по ракетной опасности – в три ночи.

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