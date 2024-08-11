Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Из-за этого погибли отец и сын.

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В результате ночной атаки "Шахедами" есть погибшие