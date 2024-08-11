Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Из-за этого погибли отец и сын.
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Источник:ГСЧС Украины
Под ночным ударом врага 11 августа находилась и Киевщина. В результате вражеской ракетной атаки там, к сожалению, погибли мирные жители.
Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Из-за этого погибли отец и сын.
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