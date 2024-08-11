Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Через це загинули батько та син.

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