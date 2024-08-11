Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Через це загинули батько та син.
Дивіться також Київська область під атакою ударних дронів: працює ППО
Джерело:ДСНС України
Під нічним ударом ворога 11 серпня перебувала й Київщина. Внаслідок ворожої ракетної атаки там, на жаль, загинули мирні жителі.
Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Через це загинули батько та син.
Дивіться також Київська область під атакою ударних дронів: працює ППО