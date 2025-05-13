Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько "Шахедов" запустил враг ночью по Украине

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 13 мая (с 23:00 12 мая) противник атаковал Украину 10 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Приморско-Ахтарска, что в России.

Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной,

– написали военные.



Как отработала ПВО в ночь на 13 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Отдельно глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в ночь на 13 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 4 БПЛА типа Shahed 131/136.

К слову, за прошедшие сутки противник запустил по Украине 108 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. Тогда противовоздушная оборона уничтожила 55 вражеских дронов, еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.