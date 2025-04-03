Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня

С 21:00 2 апреля враг атаковал 39 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Агрессор запустил дроны с таких направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Очередное воздушное нападение России отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 28 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 7 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– заявили Воздушные силы.

Добавили, что в результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.