Если в вашем регионе раздается сигнал тревоги – пройдите в укрытие!

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Куда летят "Шахеды" вечером 2 апреля

21:59, 2 апреля

Запорожье и Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!

21:48, 2 апреля

Взрывы раздаются в Харькове. Это третья дроновая атака за день по городу.

21:45, 2 апреля

Где сейчас тревога в Украине

21:38, 2 апреля

Для Запорожской области тоже угроза "Шахедов".

21:21, 2 апреля

Угроза БпЛА для Харьковщины.