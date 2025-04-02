Если в вашем регионе раздается сигнал тревоги – пройдите в укрытие!
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Куда летят "Шахеды" вечером 2 апреля
21:59, 2 апреля
Запорожье и Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
21:48, 2 апреля
Взрывы раздаются в Харькове. Это третья дроновая атака за день по городу.
21:45, 2 апреля
Где сейчас тревога в Украине
21:38, 2 апреля
Для Запорожской области тоже угроза "Шахедов".
21:21, 2 апреля
Угроза БпЛА для Харьковщины.