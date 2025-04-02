Якщо у вашому регіоні лунає сигнал тривоги – пройдіть в укриття!
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Куди летять "Шахеди" увечері 2 квітня
21:59, 2 квітня
Запоріжжя та Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
21:48, 2 квітня
Вибухи лунають у Харкові. Це третя дронова атака за день по місту.
21:45, 2 квітня
Де зараз тривога в Україні
21:38, 2 квітня
Для Запорізької області теж загроза "Шахедів".
21:21, 2 квітня
Загроза БпЛА для Харківщини.