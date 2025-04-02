Якщо у вашому регіоні лунає сигнал тривоги – пройдіть в укриття!

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Куди летять "Шахеди" увечері 2 квітня

21:59, 2 квітня

Запоріжжя та Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

21:48, 2 квітня

Вибухи лунають у Харкові. Це третя дронова атака за день по місту.

21:45, 2 квітня

Де зараз тривога в Україні

21:38, 2 квітня

Для Запорізької області теж загроза "Шахедів".

21:21, 2 квітня

Загроза БпЛА для Харківщини.