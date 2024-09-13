Мэр города отметил, что говорится о продовольственном предприятии. Там вспыхнул пожар.
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Последствия атаки дронами в Николаеве
В результате работы сил и средств ПВО обломки сбитого БПЛА упали на территорию продовольственного предприятия,
– написал Сенкевич.
Спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул на месте падения обломков. Пострадавших, к счастью, нет.
Сейчас службы обследуют прилегающую территорию и проверяют, поврежден ли жилой сектор.
На Николаевщине в результате атаки FPV ранен ребенок
Днем ранее, 12 сентября, под ударами российских FPV-дронов оказались Очаковская и Куцурубская общины. В Очакове ранения получила девочка подросткового возраста, также повреждены дом и автомобиль.
12 сентября в 10:42 враг атаковал дронами типа FPV город Очаков Очаковской общины. В результате чего травмирована 16-летняя девушка. Состояние пострадавшей удовлетворительное, сейчас ее уже выписали из медицинского учреждения,
– сообщили в ОВА.
Кроме того, того же дня оккупанты обстреливали Очаковскую общину из артиллерии.