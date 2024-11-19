Кроме этого, враг применил для атаки и беспилотники неустановленного типа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 19 ноября 2024 года (с 19:30 18 ноября) противник атаковал Украину 87 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курска, Орла, что в России, а также временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 51 вражеского БПЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях,

– говорится в сообщении.

Также в результате активного противодействия украинской РЭБ 30 вражеских БПЛА локально потеряно в разных регионах.

"Один БПЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!" – резюмировали военные.