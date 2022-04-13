Соответственно, эти поезда задержались. Самая длинная задержка была 7 часов 23 минуты. Однако в УЗ отметили, что безопасность – ключевой приоритет.

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Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов.

Эвакуационные поезда на 13 апреля:

Ивано-Франковск – Харьков в 06:00, а в обратном направлении – в 11:30

Покровск – Чоп в 16:30

Чоп – Днепр в 23:30

Львов – Жмеринка в 15:00

Львов – Полтава в 22:00

Славянск – Львов в 17:00

Новозолотаровка – Лозовая в 14:00.

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