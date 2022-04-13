Відповідно ці потяги затримались. Найдовша затримка була 7 годин 23 хвилини. Однак в УЗ наголосили, що безпека — ключовий пріоритет.

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Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу.

Евакуаційні потяги на 13 квітня:

Івано-Франківськ – Харків о 06:00, а у зворотному напрямку об 11:30

Покровськ – Чоп о 16:30

Чоп – Дніпро о 23:30

Львів – Жмеринка о 15:00

Львів – Полтава о 22:00

Слов'янськ – Львів о 17:00

Новозолотарівка – Лозова о 14:00.

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