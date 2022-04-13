Відповідно ці потяги затримались. Найдовша затримка була 7 годин 23 хвилини. Однак в УЗ наголосили, що безпека — ключовий пріоритет.
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Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу.
Евакуаційні потяги на 13 квітня:
- Івано-Франківськ – Харків о 06:00, а у зворотному напрямку об 11:30
- Покровськ – Чоп о 16:30
- Чоп – Дніпро о 23:30
- Львів – Жмеринка о 15:00
- Львів – Полтава о 22:00
- Слов'янськ – Львів о 17:00
- Новозолотарівка – Лозова о 14:00.
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