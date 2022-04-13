На сьогодні заплановано 3 евакуаційні потяги. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо Близько 90 тисяч людей на Луганщині досі у бомбосховищах: люди виїжджають неохоче

З Донбасу відправляться три евакуаційні поїзди

Так, о 14:00 поїзд 5501 з Новозолотарівки, що на Луганщині, вирушить до Лозової.

З Покровську Донецької області можна буде дістатися до Чопа. Потяг 234/233 запланований о 16:30.

Ще один евакуаційний рейс 274/273 відправиться зі Слов'янська, що на Донеччині, о 17:00 до Львова.

Додаткові поїзди для евакуації 13 квітня

Івано-Франківськ – Харків о 06:00, а у зворотному напрямку об 11:30

о 06:00, а у зворотному напрямку об 11:30 Покровськ – Чоп о 16:30

о 16:30 Чоп – Дніпро о 23:30

о 23:30 Львів – Жмеринка о 15:00

о 15:00 Львів – Полтава о 22:00

о 22:00 Слов'янськ – Львів о 17:00

о 17:00 Новозолотарівка – Лозова о 14:00

Зверніть увагу – жителів Луганщини просять терміново виїжджати: дивіться відео