Евакуація на Луганщині йде повільно
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, трагедія в Краматорську негативно вплинула на евакуації, – охочих евакуюватися меншає. В області досі перебуває багато дітей.
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Гайдай зазначив, що сьогодні вдалось евакуювати:
- 107 мешканців Кремінної;
- 115 лисичан;
- близько 60 мешканців Гірської громади (декілька днів звідти евакуація була неможлива через обстріли);
- 12 попаснян;
- 47 сєвєродончан.
Він додав, що для людей, які залишаються в області традиційно, завезли декілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Патрульна поліція вже розвозить їх по бомбосховищах.
Подбайте про власну безпеку! Якщо ми Вас втратимо, за що тоді воюємо?! Бережіть себе! Автобуси чекають щоранку,
– звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.
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