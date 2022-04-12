Эвакуация в Луганской области идет медленно

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, трагедия в Краматорске негативно повлияла на эвакуацию, – желающих эвакуироваться становится меньше. В области до сих пор находятся много детей.

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Гайдай отметил, что сегодня удалось эвакуировать:

107 жителей Кременной;

115 жителей Лисичанска;

около 60 жителей Горной общины (несколько дней оттуда эвакуация была невозможна из-за обстрелов);

12 жителей Попасной;

47 жителей Северодонецка.

Он добавил, что для людей, которые остаются в области, завезли несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищам.

Позаботьтесь о собственной безопасности! Если мы Вас потеряем, за что тогда воюем? Берегите себя! Автобусы ждут каждое утро,

– обратился Гайдай к жителям Луганщины.

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