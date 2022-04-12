Российские оккупанты устраивают не только геноцид украинцев на территориях, которые им удалось временно захватить. Они решили продолжить и преступную практику переселения наших граждан в свои глубинки.

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Принудительное переселение украинцев

Как сообщает The Independent, Путин подписал указ о переселении более 95 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей. Их хотят отправить в Сибирь, на Дальний Восток, Заполярье и Северный Кавказ.

Также сообщается о том, что мариупольцев заставили подписать документы о том, что город обстреливали ВСУ, а также сказали, что при возвращении домой их будут преследовать.

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