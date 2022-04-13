Перший евакуаційний поїзд відправиться з Івано-Франківська до Харкова о 06:00. А об 11:30 у зворотньому напрямку поїзд відправиться з Харкова.

Варте уваги Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці

О 16:30 з Покровська відправиться поїзд до Чопа. З Чопа о 23:30 запланований поїзд на Дніпро.

Два евакуаційні поїзди відправляться і зі Львова – о 15:00 до Жмеринки, а о 22:00 – до Полтави. До Львова в цей день о 17:00 відправиться поїзд зі Слов'янська.

Курсуватиме евакуаційний поїзд і за маршрутом Новозолотарівка – Лозова. Відправлення о 14:00.