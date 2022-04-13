Первый эвакуационный поезд отправится из Ивано-Франковска в Харьков в 06:00. А в 11:30 в обратном направлении поезд отправится из Харькова.

Достойно внимания Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге

В 16:30 из Покровска отправится поезд в Чоп. С Чопа в 23:30 запланирован поезд на Днепр.

Два эвакуационных поезда отправятся и со Львова – в 15:00 в Жмеринку, а в 22:00 – в Полтаву. Во Львов в этот день в 17:00 отправится поезд из Славянска.

Курсировать эвакуационный поезд будет и по маршруту Новозолотаровка – Лозовая. Отправление в 14:00.