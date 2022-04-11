Завтра, 12 апреля, "Укрзализныця" возобновляет движение электричек на Юго-Западной железной дороге.

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Направления движения пригородных поездов

Украинцы смогут воспользоваться следующими электропоездами:

Терещенская – Шостка (15:07 – 15:30, в обратном направлении 15:50 – 16:15);

Конотоп – Шостка (6:40 – 8:38, 8:58 – 10:56);

Конотоп – Ворожба (9:20 – 11:29, обратно 11:55 – 14:00);

Конотоп – Бахмач (7:00 – 7:40 и 15:50 – 16:30, обратно 7:55 – 8:35 и 16:50 – 17:30);

Хутор Михайловский – Конотоп (6:15 – 8:46 и 13:50 – 17:50, обратно 10:25 – 12:54 и 14:20 – 16:49);

Терещенская – Конотоп (7:14 – 8:46, будет курсировать только 12 апреля вместо маршрута Хутор Михайловский – Конотоп).

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