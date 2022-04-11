Від завтра, 12 квітня, "Укрзалізниця" відновлює рух електричок на Південно-Західній залізниці.

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Напрямки руху приміських поїздів

Українці зможуть скористатися наступними електропоїздами:

Терещенська – Шостка (15: 07 – 15:30, у зворотному напрямку 15:50 – 16:15);

Конотоп – Шостка (6:40 – 8:38, зворотно 8:58 – 10:56);

Конотоп – Ворожба (9:20 – 11:29, зворотно 11:55 – 14:00);

Конотоп – Бахмач (7:00 – 7:40 та 15:50 – 16:30, зворотно 7:55 – 8:35 та 16:50 – 17:30);

Хутір Михайлівський – Конотоп (6:15 – 8:46 та 13:50 – 17:50, зворотно 10:25 – 12:54 та 14:20 – 16:49);

Терещенська – Конотоп (7:14 – 8:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп).

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