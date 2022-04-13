На сегодня запланировано 3 эвакуационных поезда. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

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Из Донбасса отправятся три эвакуационных поезда

Так, в 14:00 поезд 5501 из Новозолотаревки Луганской области, отправится в Лозовую.

Из Покровска Донецкой области можно будет добраться до Чопа. Поезд 234/233 запланирован в 16:30.

Еще один эвакуационный рейс 274/273 отправится из Славянска Донецкой области, в 17:00 во Львов.

Дополнительные поезда для эвакуации 13 апреля

Ивано-Франковск – Харьков в 06:00, а в обратном направлении в 11:30

в 06:00, а в обратном направлении в 11:30 Покровск – Чоп в 16:30

в 16:30 Чоп – Днепр в 23:30

в 23:30 Львов – Жмеринка в 15:00

в 15:00 Львов – Полтава в 22:00

в 22:00 Славянск – Львов в 17:00

в 17:00 Новозолотаревка – Лозовая в 14:00

Обратите внимание – жителей Луганской области просят срочно выезжать: смотрите видео