На сегодня запланировано 3 эвакуационных поезда. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Важно Около 90 тысяч человек в Луганской области до сих пор в бомбоубежищах: люди выезжают неохотно
Из Донбасса отправятся три эвакуационных поезда
Так, в 14:00 поезд 5501 из Новозолотаревки Луганской области, отправится в Лозовую.
Из Покровска Донецкой области можно будет добраться до Чопа. Поезд 234/233 запланирован в 16:30.
Еще один эвакуационный рейс 274/273 отправится из Славянска Донецкой области, в 17:00 во Львов.
Дополнительные поезда для эвакуации 13 апреля
- Ивано-Франковск – Харьков в 06:00, а в обратном направлении в 11:30
- Покровск – Чоп в 16:30
- Чоп – Днепр в 23:30
- Львов – Жмеринка в 15:00
- Львов – Полтава в 22:00
- Славянск – Львов в 17:00
- Новозолотаревка – Лозовая в 14:00
Обратите внимание – жителей Луганской области просят срочно выезжать: смотрите видео