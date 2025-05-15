Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.
В ночь на 15 мая российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В общей сложности 110 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов разных типов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.