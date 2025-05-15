24 Канал собирает информацию о движении "Шахедов" ночью 15 мая. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

Смотрите также Несет много взрывчатки и маневрирует: что за новая ракета-дрон "Бандероль" и может ли ее сбивать ПВО

Где звучит тревога и летят "Шахеды" ночью 15 мая

00:35, 15 мая

Где сейчас тревога в Украине

00:24, 15 мая

Дроны летят и с оккупированных территорий

Новая группа "Шахедов" с Луганщины на Харьковщину.

00:23, 15 мая

ВС о движении "Шахедов"

  • Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
  • Группа "Шахедов" в центре Сумщины курсом на юго-запад.
00:17, 15 мая

Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.

00:05, 15 мая

Вражеские ударные БпЛА из Курской области на север Сумщины.

00:00, 15 мая

Вечером 14 мая мониторинговые каналы время от времени писали о возможных пусках "Шахедов". Но сами же позже опровергали эту информацию.

ВС официально подтвердили пуск БпЛА только в полночь 15 мая.