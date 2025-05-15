24 Канал собирает информацию о движении "Шахедов" ночью 15 мая. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
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Где звучит тревога и летят "Шахеды" ночью 15 мая
00:35, 15 мая
Где сейчас тревога в Украине
00:24, 15 мая
Дроны летят и с оккупированных территорий
Новая группа "Шахедов" с Луганщины на Харьковщину.
00:23, 15 мая
ВС о движении "Шахедов"
- Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
- Группа "Шахедов" в центре Сумщины курсом на юго-запад.
00:17, 15 мая
Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.
00:05, 15 мая
Вражеские ударные БпЛА из Курской области на север Сумщины.
00:00, 15 мая
Вечером 14 мая мониторинговые каналы время от времени писали о возможных пусках "Шахедов". Но сами же позже опровергали эту информацию.
ВС официально подтвердили пуск БпЛА только в полночь 15 мая.