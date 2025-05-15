24 Канал збирає інформацію про рух "Шахедів" уночі 15 травня. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
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Де лунає тривога та летять "Шахеди" вночі 15 травня
00:35, 15 травня
Де зараз тривога в Україні
00:24, 15 травня
Дрони летять і з окупованих територій
Нова група "Шахедів" з Луганщини на Харківщину.
00:23, 15 травня
ПС про рух "Шахедів"
- Група "Шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Група "Шахедів" у центрі Сумщини курсом на південний захід.
00:17, 15 травня
Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
00:05, 15 травня
Ворожі ударні БпЛА з Курської області на північ Сумщини.
00:00, 15 травня
Увечері 14 травня моніторингові канали час від часу писали про можливі пуски "Шахедів". Але самі ж пізніше спростовували цю інформацію.
ПС офіційно підтвердили пуск БпЛА тільки опівночі 15 травня.