00:00, 15 травня

Увечері 14 травня моніторингові канали час від часу писали про можливі пуски "Шахедів". Але самі ж пізніше спростовували цю інформацію.

ПС офіційно підтвердили пуск БпЛА тільки опівночі 15 травня.