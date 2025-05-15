24 Канал збирає інформацію про рух "Шахедів" уночі 15 травня. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Де лунає тривога та летять "Шахеди" вночі 15 травня

00:35, 15 травня

Де зараз тривога в Україні

00:24, 15 травня

Дрони летять і з окупованих територій

Нова група "Шахедів" з Луганщини на Харківщину.

00:23, 15 травня

ПС про рух "Шахедів"

  • Група "Шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Група "Шахедів" у центрі Сумщини курсом на південний захід.
00:17, 15 травня

Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.

00:05, 15 травня

Ворожі ударні БпЛА з Курської області на північ Сумщини.

00:00, 15 травня

Увечері 14 травня моніторингові канали час від часу писали про можливі пуски "Шахедів". Але самі ж пізніше спростовували цю інформацію.

ПС офіційно підтвердили пуск БпЛА тільки опівночі 15 травня.