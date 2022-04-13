Роликом с успешным уничтожением вражеского танка поделились в 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. От вражеской техники в огне становится как-то значительно теплее на душе.

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Российские танки ночью пылают ярче

В Генштабе ВСУ также увлекаются филигранной работой военных. Ведомство тоже поделилось этим видео в своем фейсбуке.

Украина – мистическая и загадочная страна. Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше. Вместе победим!,

– написали в своей заметке в Генштабе.

Смотрите на видео, как украинские военные уничтожили вражеский танк:

Отметим, что по состоянию на утро 12 апреля украинские военные уже уничтожили 732 танка. Но справедливости ради отметим, что такого "добра" у российских захватчиков еще достаточно много. Поэтому мы так сильно радуемся, когда нашим бойцам удается уничтожать очередную убийственную машину врага.

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